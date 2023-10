Ex-Ceará, Ricardinho acompanha treino da Seleção Brasileira a convite do pai de Rodrygo

Além de posar para foto com Rodrygo e Neymar, o ex-meia do Ceará entregou uma camisa do clube alvinegro ao pai do atacante do Real Madrid, que atuou pelo time cearense em 31 partidas em 2013

A convite do ex-lateral Eric, pai do atacante Rodrygo, o meio-campista Ricardinho, ex-Ceará, acompanhou o treino da Seleção Brasileira na Arena Pantanal, em Cuiabá (MT), nesta quarta-feira, 11, véspera do jogo contra a Venezuela, pela 3ª rodada das Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2026.

Ricardinho registrou o encontro nas redes sociais. Além de posar para foto com Rodrygo e Neymar, o ex-meia do Ceará entregou uma camisa do clube alvinegro ao pai do atacante do Real Madrid, que atuou pelo time cearense em 31 partidas em 2013.

“Dia de agradecer a Deus pela benção de estar com amigos, vivenciar o dia a dia e poder reencontrar pessoas especiais que fazem parte da nossa história. Obrigado, irmão Eric Goes, por tamanho aprendizado na gestão, repreesntação e excelência em todos os detalhes que envolve a vida de um dos maiores atletas do nosso país, Rodrygo Goes”, escreveu Ricardinho.