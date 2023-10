Ceará tenta repatriar Ricardinho para integrar o departamento de futebol em 2024

Ricardinho defendeu o Floresta na Série C 2023 Crédito: Ronaldo Oliveira/Floresta

As negociações entre Ceará e Ricardinho estão avançadas. Vale ressaltar que cargos como coordenador de futebol e executivo de futebol não serão comandados pelo meia caso ele aceite o convite. Recentemente, o atleta esteve presente no Vozão Academy, evento organizado pelo Vovô. Na ocasião, o ídolo alvinegro foi palestrante e falou sobre temas ligados à transição de carreira. “O maestro” e ídolo do Ceará A história de Ricardinho com o Ceará é longa e repleta de momentos marcantes. O meia, apelidado pelos torcedores de “maestro”, iniciou a trajetória no Vovô em 2007, mas a passagem foi curta. Foi apenas no retorno do jogador, em 2013, que a sintonia funcionou. A partir daquele ano, o atleta tornou-se titular e acumulou sete temporadas em Porangabuçu, sendo a última em 2020. Ao todo, Ricardinho disputou 334 jogos pelo Alvinegro, anotou 39 gols e deu 13 assistências. Entre os títulos conquistados, venceu duas vezes a Copa do Nordeste (2015 e 2020) pelo Vovô e ganhou quatro estaduais (2013, 2014, 2017 e 2018).

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente