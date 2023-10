De volta após quatro meses, Richard lamenta empate com o Sampaio na Série B: "Assumir a responsabilidade"

O goleiro Richard, do Ceará, comentou sobre o empate sem gols do Vovô com o Sampaio Corrêa, neste sábado, 14, pela Série B 2023. Em entrevista concedida ainda em campo, o arqueiro falou em "assumir a responsabilidade" e afirmou que a situação que o time vive na competição é difícil.

"Difícil, né? A gente tem que ser homem, assumir a responsabilidade, honrar a camisa. É um privilégio vestir essa camisa. A gente só vai poder tirar o time dessa situação vencendo, se doando, correndo. A gente correu hoje, infelizmente não conseguimos a vitória. Vamos recuperar", disse.