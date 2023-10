Presidente do Ceará nega acusações de Danilo Lopes: "Ele está mentindo"

João Paulo Silva, presidente do Ceará, negou as acusações feitas pelo vereador e conselheiro do clube Danilo Lopes ao programa Trem Bala desta sexta-feira, 13. Durante a participação no quadro 'Cadeira Elétrica', o político afirmou que o Alvinegro de Porangabuçu 'está comprometido financeiramente' para 2024 e que teria adiantado metade do valor a receber da Liga Forte Futebol (LFF).

“Mentira dele! Danilo está mentindo”, disparou o dirigente alvinegro em contato com o Esportes O POVO.

De acordo com João Paulo Silva, o Ceará recebeu uma antecipação da Liga solicitado junto a XP Investimentos de R$ 6 milhões, com autorização do Conselho Deliberativo.