Exclusivo: ainda sem diretor de futebol, Ceará reduz diretoria pela metade; veja nomes

O Esportes O POVO, em apuração de Horácio Neto, da Rádio O POVO CBN, traz com exclusividade os nomes definidos pelo presidente João Paulo que irão compor a nova diretoria do clube em 2024

O Ceará definiu os nomes da maior parte da composição da nova diretoria do clube visando a temporada de 2024. Os cargos estatutários foram reduzidos pela metade em relação ao atual ano e o Esportes O POVO, com informações de Horácio Neto, da Rádio O POVO CBN, traz com exclusividade as informações sobre a reformulação interna do Vovô.

O Alvinegro passará, no próximo ano, a ter oito diretorias ao invés de 16, como foi em 2023. Em relação ao departamento de futebol, o clube divulgará, em breve, os nomes que irão compor as funções de diretor de futebol, diretor institucional. Haverá, também, um diretor executivo — espécie de CEO —, que acompanhará áreas estratégicas do clube, e um executivo de futebol, ambos cargos remunerados.

O diretor executivo, tratado internamente no Vovô com a nomenclatura de CEO, será remunerado e não faz parte da composição institucional. O cargo terá a tarefa de promover e fortalecer a cultura organizacional, desenvolver o planejamento estratégico, acompanhar e cobrar o alcance de metas entre as diversas áreas, elaborar e validar o orçamento anual, supervisionar os projetos aprovados e gerenciar as entregas das lideranças entre outras.