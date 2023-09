Em retorno como titular, Castilho se destaca e dita ritmo do meio-campo do Ceará

Aquisição mais cara da história do Vovô, Castilho foi, na maioria das vezes desde sua chegada ao clube, utilizado como um meia-armador. A ideia colocada em prática por Mancini , de o pôr como segundo homem do setor central do campo, surtiu efeitos positivos no desempenho do camisa 99.

Sem espaço com Guto Ferreira, Guilherme Castilho voltou a ganhar uma chance como titular do Ceará com a chegada de Vagner Mancini e não decepcionou. Escalado de segundo volante pelo treinador, o atleta ditou o ritmo do meio-campo alvinegro na vitória contra o Criciúma no último sábado, na Arena Castelão.

Com mais liberdade, Castilho exerceu com eficiência o papel de articular a saída de bola para conduzir o time do campo de defesa ao ataque. Participativo, o meia foi o atleta do escrete preto-e-branco com maior número de acerto nos passes (25), maior tempo de posse de bola e o que mais arriscou finalização — ao lado de Jean Carlos e Barletta —, quatro no total. Os dados são do Footstats.

Sem a bola, Castilho também se destacou. Entre os atletas do Ceará, o meia foi o segundo com mais desarmes (2), ao lado de Jean Carlos e Erick, ficando atrás somente de Paulo Victor, que contabilizou cinco roubadas. O camisa 99 ainda somou uma interceptação (1º da equipe junto do Breno, Barletta e Léo Santos) e quatro rebatidas (3º do time, atrás de David Ricardo e Luiz Otávio).

“Eu acho importante ressaltar uma coisa, que as mudanças eram necessárias. Mudança de comportamento, mudança de equipe, mudança de sistema e peças, até para gerarmos uma energia nova no grupo sem descartar ninguém, mas dar oportunidade dentro do próprio elenco para jogadores que não vinham jogando. O Léo Santos foi meu jogador no Corinthians, o Castilho no Atlético-MG [...] O Castilho fez um grande jogo, foi muito importante não só na armação, como se entregou muito na marcação”, explicou Mancini em coletiva pós-jogo.



Números de Guilherme Castilho em Ceará 1 x 0 Criciúma:

Passes certos: 25



Passes errados: 6



Finalizações: 4



Desarmes: 2



Interceptações: 1



Posse de bola: 126 segundos



Rebatidas: 4



Fonte: Footstats