Chance de acesso do Ceará sobe para 10,1% após vitória contra o Criciúma, aponta UFMG

O Ceará venceu o Criciúma-SC por 1 a 0 no último sábado, 2, na Arena Castelão, em partida válida pela 26ª rodada da Série B. Com o resultado, a chance de acesso do Vovô para a Série A do Campeonato Brasileiro subiu de 6,5% para 10,1%. Os dados são do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

O gol do Alvinegro na estreia de Vagner Mancini foi anotado pelo atacante Chrystian Barletta, logo nos primeiros minutos. Após o resultado, o clube cearense ganhou uma posição e passou a ocupar o décimo lugar na classificação, com 38 pontos. A primeira equipe entre os quatro primeiros é o próprio Criciúma, que soma 44.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Assim, uma vitória dos catarinenses teria deixado a situação mais complicada para o time de Porangabuçu. A distância para o G4, que é de seis pontos, seria de dez, visto que o Criciúma iria a 47 e o quarto colocado passaria a ser o Novorizontino-SP, com 45.