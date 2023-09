Castilho comemora reencontro com Mancini no Ceará: "Me levou para os primeiros jogos no profissional"

O fato ocorreu em 2019. Mancini foi anunciado como novo comandante do Atlético-MG em outubro daquele ano. No mês seguinte, o treinador relacionou o meia para dois jogos com a equipe profissional. Apesar de não ter entrado em campo, foram as suas primeiras experiências fora da base.

Em entrevista exclusiva ao repórter Horácio Neto, do Esportes O POVO, Castilho destacou a boa relação que tem com Mancini e ressaltou que o elenco está focado em obter o acesso para a Série A. O atleta frisou que ainda não teve nenhuma conversa em particular com o profissional.

“A gente sempre teve uma relação boa. Ele que me subiu no Atlético. Quando a gente ia jogar contra, durante esses anos, sempre trocava uma ideia antes do jogo. Eu joguei com o Matheus Mancini, filho dele, no Confiança. Meu amigo. Então, a gente sempre teve uma relação boa”, afirmou o jogador.

Segundo o camisa 99, a expectativa é de que o grupo siga trabalhando com Mancini para buscar o acesso à Primeira Divisão. “Tenho certeza de que se a gente continuar nessa pegada aí, junto com a nossa torcida, a gente vai conseguir nosso objetivo no fim do ano”, disse.

Castilho, contratação mais cara da história do Ceará, não tinha entrado em campo nas últimas duas partidas de Guto Ferreira, contra Ponte Preta-SP e Tombense-MG. No ano de 2023, o atleta soma 40 partidas, com dez gols e duas assistências.