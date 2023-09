Ceará volta a vencer após três jogos e segue na briga pelo acesso à Série A

A última vez que o clube havia vencido, foi no dia 6 de agosto. Naquela oportunidade, a agremiação bateu o ABC pelo placar de 1 a 0, no Castelão

Depois de três jogos, o Ceará retomou o caminho das vitórias. Neste sábado, 2, diante do Criciúma, na Arena Castelão, pela Série B do Brasileiro, o Alvinegro de Porangabuçu venceu por 1 a 0 e deu fim a esse incômodo jejum de triunfos. Barletta foi o autor do único gol. O confronto marcou a estreia de Vagner Mancini.



A última vez que o clube havia vencido, foi no dia 6 de agosto. Naquela oportunidade, a agremiação bateu o ABC pelo placar de 1 a 0, no Castelão. Desde então, perdeu para o Vitória e empatou com Ponte Preta e Tombense.

O resultado foi importante para o Vovô se manter firme na briga pelo acesso. A tarefa, no entanto, ainda não é fácil. De momento, é o 9º colocado com 38 pontos. A distância para o G-4 é de seis pontos, Porém, o número pode aumentar.