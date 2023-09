Calendário alvinegro: quando serão os próximos jogos do Ceará

Vovô já volta a campo nesta semana, diante do Londrina, e fará três dos próximos cinco jogos fora de casa. Confira calendário completo do Alvinegro

Apesar do início da Data Fifa, o Ceará não será agraciado com um grande intervalo entre a vitória do último final de semana diante do Criciúma e o próximo jogo. O Alvinegro de Porangabuçu já volta a campo nesta quarta-feira, 6, diante do Londrina, no estádio Presidente Vargas (PV), pela 27ª rodada da Série B.

Nos próximos cinco jogos, o Vovô disputará três partidas como visitante e somente duas como mandante. Após receber o Londrina no PV, o Alvinegro de Porangabuçu vai até Novo Horizonte, em São Paulo, e também também a Chapecó, em Santa Catarina.

O clube cearense só voltará para casa no final do mês, quando recebe o Atlético-GO. A sequência dos próximos cinco jogos termina diante do CRB, em Alagonas