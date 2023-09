Ceará vence Criciúma na estreia de Mancini e diminui distância para o G4 da Série B

Chrystian Barletta marcou o gol da vitória alvinegra. Com o resultado, a equipe cearense subiu para a 9ª colocação, com 38 pontos

Com o resultado, a equipe cearense subiu para a 9ª colocação, com 38 pontos, e viu a distância para o G4 diminuir para seis pontos. Em caso de vitória do Vila Nova neste domingo, 3, contra o CRB, a diferença aumenta para sete. Atualmente, o 4° colocado é o Criciúma, com 44.

Ceará x Criciúma: saiba como foi o jogo

Na estreia de Vagner Mancini, o Alvinegro de Porangabuçu entrou em campo com mudanças: o zagueiro Léo Santos, o meio-campista Guilherme Castilho e o atacante Nicolas retornaram ao time titular. Erick apareceu pelo lado esquerdo, enquanto Chrystian Barletta atuou pelo lado direito. E a estratégia do treinador paulista funcionou, mesmo com Ceará e Criciúma protagonizando um primeiro tempo de domínio dividido.

Logo aos 4 minutos, Chrystian Barletta recebeu cruzamento de Erick, antecipou a marcação e abriu o marcador para o Ceará. A equipe alvinegra poderia ter ampliado o marcador aos 8 e aos 15, mas Nicolas e Jean Carlos desperdiçaram as oportunidades criadas. Em desvantagem no placar, o Criciúma buscava acelerar o duelo, mas encontrava dificuldade para criar chances. A primeira finalização do time visitante aconteceu aos 27 minutos, com Rayan, de cabeça, mas Bruno Ferreira, com facilidade, fez a defesa.

A partir dos 30 minutos, o duelo ganhou novo domínio. O time de Cláudio Tencati passou ser mais presente no campo ofensivo e até chegou a igualar o marcador, aos 31 minutos, após um bate e rebate na área alvinegra: Léo Costa arriscou de longe, a bola desviou em David Ricardo e sobrou com Fabinho, que finalizou no arqueiro alvinegro. No rebote, Luiz Otávio tentou tirar, mas chutou em Felipe Vizeu. Após checagem no VAR, porém, o árbitro José Mendonça da Silva Júnior assinalou toque de mão do camisa 9 do Criciúma.

Na reta final, Fellipe Mateus teve duas oportunidades, mas parou em Bruno Ferreira. Aos 38 minutos, em cruzamento rasteiro, o goleiro interceptou. Aos 42, finalizou cruzado, com o arqueiro defendendo. No rebote, Eder mandou para fora. A equipe de Vagner Mancini ainda teve uma chance com Barletta, após o atacante receber de Warley e finalizar para a defesa do goleiro Gustavo.

No 2° tempo, o Criciúma se lançou ao ataque para buscar o empate. O time visitante quase igualou o marcador aos 10 minutos, após Éder cruzar na área. Luiz Otávio interceptou. No rebote, Marcelo Hermes cruzou e, desta vez, Léo Santos afastou. No lance seguinte, Rômulo arriscou da entrada da área, mas a bola explodiu em Felipe Vizeu.

A pressão exercida pelo Criciúma deixava espaço para o Ceará contra-atacar. Barletta recebeu na direita, tentou o passe na pequena área, mas Walisson Maia bloqueou. Aos 15 e aos 16 minutos, o goleiro Gustavo assumiu o protagonismo no confronto: em cobrança de escanteio de Castilho, Léo Santos cabeceou firme, mas o arqueiro defendeu. Na sequência, o camisa 99 tentou o gol olímpico, mas novamente o goleiro do Tigre defendeu.