Mancini elogia postura do Ceará diante do Criciúma, mas reitera: "Ainda falta muita coisa"

O técnico Vagner Mancini, do Ceará, avaliou a postura dos seus jogadores na vitória por 1 a 0 diante do Criciúma, no último sábado, 2. Com três pontos somados em sua reestreia pelo Vovô, ele enalteceu o comprometimento do elenco, mas ponderou que “ainda falta muita coisa” para a equipe atingir o nível que necessita para conquistar uma vaga na Série A 2024.



“Saímos satisfeitos com aquele que vimos, mas sabedores de que ainda falta muita coisa. A gente não pode empolgar, ainda tem muito trabalho a ser feito. Meu papel é exatamente esse: detectar o que fizemos de bom e de ruim", disse o treinador em entrevista coletiva após o fim do jogo.