Para evitar conflito com final da Copa do Brasil, Chapecoense x Ceará sofre alterações

Guilherme Castilho no jogo Ceará x Chapecoense, no Castelão, pelo Campeonato Brasileiro Série B 2023 Crédito: AURÉLIO ALVES

A mudança, solicitada pela própria Diretoria de Competições da CBF, foi feita em concordância com as emissoras detentoras dos direitos de transmissão do campeonato. A partida envolvendo o Ceará será transmitida pela Band (TV aberta) e pelo Premiere (TV por assinatura). Antes de encarar o clube de Chapecó, o Alvinegro de Porangabuçu terá outros dois compromissos. Os comandados de Vagner Mancini encaram o Londrina no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, e o Novorizontino em São Paulo, nos dias 6 e 18 deste mês respectivamente. Veja os melhores momentos de Ceará 1x0 Criciúma Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente