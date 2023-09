Luiz Otávio desfalca Ceará contra Londrina por suspensão; veja substitutos

Diante do Criciúma, David Ricardo, Léo Santos e Lucas Ribeiro foram acionados, com os dois últimos atuando como volante.

O zagueiro Luiz Otávio recebeu o 3° cartão amarelo na vitória do Ceará contra o Criciúma neste sábado, 2, pela 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, e cumprirá suspensão automática diante do Londrina na quarta-feira, 6. O defensor foi advertido aos 4 minutos do 2° tempo após cometer falta no atacante Eder.

Para a posição, o técnico Vagner Mancini tem seis atletas à disposição: David Ricardo, Gabriel Lacerda, Léo Santos, Lucas Ribeiro, Sidnei e Tiago Pagnussat. Diante do Criciúma, David Ricardo, Léo Santos e Lucas Ribeiro foram acionados, com os dois últimos atuando como volante.

Além de Luiz Otávio, a equipe cearense deverá ter os desfalques do lateral-esquerdo Willian Formiga e o do atacante Saulo Mineiro, ambos por situação clínica.