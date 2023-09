Ceará acerta pré-contrato com atacante Negueba, ex-Confiança, para 2024

Em 2023, Negueba disputou 34 partidas, com sete gols marcados. Natural de Iranduba, no Amazonas, atua como ponta-esquerda e tem passagens por São Raimundo-AM, Fast Clube e Fortaleza

O Ceará firmou pré-contrato com o ponta Edison Negueba, de 22 anos, que disputou a Série C do Campeonato Brasileiro pelo Confiança. A informação foi divulgada inicialmente pelo ge.globo e confirmado pelo Esportes O POVO.

Em 2023, Negueba disputou 34 partidas, com sete gols marcados. Natural de Iranduba, no Amazonas, atua como ponta-esquerda e tem passagens por São Raimundo-AM, Fast Clube e Fortaleza.

Inicialmente, Negueba deve ser integrado ao elenco apenas em 2024. No atual plantel, Vagner Mancini tem seis atletas à disposição: Chrystian Barletta, Erick, Erick Pulga, Janderson, Pedrinho e Saulo Mineiro.