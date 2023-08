Vágner Mancini será o 10° treinador do Ceará desde 2021; veja lista

Campeão da Sul-Americana pelo Athletico-PR, Tiago Nunes acumulou insucessos à frente do Alvinegro de Porangabuçu, como as eliminações para Iguatu, no Campeonato Cearense, e CRB, na Copa do Nordeste, sendo desligado do cargo e substituído por Dorival Júnior .

A sequência de mudanças na comissão técnica do Ceará iniciou com Guto Ferreira. Após o vice-campeonato da Copa do Nordeste e a eliminação na Copa do Brasil para o Fortaleza, o 'Gordiola' foi substituído por Tiago Nunes .

Contratado para substituir Guto Ferreira na sequência da Série B do Campeonato Brasileiro, Vágner Mancini será o 10° treinador do Ceará desde 2021. A média é de um técnico a cada três meses.

Dos nove treinadores do Ceará no período, apenas Dorival Júnior optou por deixar o clube. Em junho de 2022, o paulista aceitou a proposta do Flamengo. Desde então, o Alvinegro de Porangabuçu acumulou fracassos.

Marquinhos Santos, Lucho González e Juca Antonello tiveram passagens pelo Ceará em 2022, resultando no rebaixamento do clube à Série B após cinco anos na elite do futebol brasileiro.

Em 2023, Gustavo Morínigo foi contratado para dar início a reestruturação do Ceará. No entanto, após o início ruim na Série B, foi desligado do cargo. Eduardo Barroca e Guto Ferreira, acionados após a demissão do paraguaio, não conseguiram dar resultados.

Atualmente na 11ª colocação, com 35 pontos, o time cearense tem menos de 7% de chance de conseguir retornar à Série A. Restando 13 partidas, precisa de mais de 80% de aproveitamento para conseguir vaga entre os quatro melhores da 2ª divisão.

Veja treinadores do Ceará desde 2021