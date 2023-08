"Não vim para o Ceará para brincar", afirma João Paulo após ameaças por parte da torcida

No comando do Ceará desde março de 2023, o presidente do Ceará, João Paulo Silva, comentou sobre as críticas feitas por parte da torcida devido o baixo desempenho do time na Série B. Em entrevista coletiva nesta quarta-feira, 30, o mandatário relatou que ele e funcionários do clube vem sofrendo ameaças e disse que não está no Vovô "para brincar".

"Eu tenho o maior respeito pelo torcedor do Ceará, sempre tive. No dia que eu sair daqui, vou continuar sendo torcedor. Entendo o momento de crítica, ele (torcedor) tem total razão. Não tenho problema com críticas. Eu encaro a crítica como um amadurecimento. Quando assumi esse cargo, sabia da responsabilidade. Mas o que está acontecendo está passando dos limites, pessoas recebendo ameaças, eu estou recebendo ameaças. Não vim para o Ceará para brincar", salientou.