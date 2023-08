Vagner Mancini comanda 1º treino e celebra retorno ao Ceará: "Motivo de orgulho"

O primeiro treino de Vagner Mancini no retorno ao Ceará foi com reunião com o elenco alvinegro e trabalho tático no CT de Porangabuçu

O técnico Vagner Mancini desembarcou na capital cearense nesta quinta-feira, 31, para conduzir o primeiro treino com o elenco do Ceará visando o duelo contra o Criciúma, no sábado, 2, pela 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A atividade foi realizada em Carlos de Alencar Pinto (CAP), em Porangabuçu.

Retornando ao clube após 12 anos, Mancini terá como desafio colocar o Ceará novamente na Série A do Campeonato Brasileiro. Atualmente, o time ocupa a 11ª colocação, com 35 pontos, e tem menos de 7% de chance de retornar à elite do futebol nacional.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Estive aqui como jogador em 2002. Fui capitão e campeão cearense. Em 2011, tive essa alegria de ser campeão como treinador. Voltar ao Ceará é motivo de orgulho, a possibilidade de fazer parte de um grande projeto. Para mim, estrutura e planejamento se resumem a pessoas. Construir isso é um desafio e me encoraja. O diferencial será o torcedor jogando junto com a gente para buscarmos as conquistas”, disse Mancini, ao site oficial do Ceará, celebrando o retorno ao Alvinegro de Porangabuçu e destacando o papel do torcedor na luta pela Série A.