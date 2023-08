Com a saída de Guto, Ceará irá para o quarto técnico no ano

Em 2023, a equipe iniciou com Gustavo Morínigo no comando. O paraguaio teve um bom desempenho no Campeonato Cearense (vice-campeão) e Copa do Nordeste (finalista, demitido antes da grande final). Porém, com dois resultados negativos nas duas primeiras rodadas na Série B, foi demitido.

O Ceará anunciou, na tarde desta terça-feira, 29, a saída do técnico Guto Ferreira do comando do time . Agora, o Alvinegro de Porangabuçu irá em busca de um novo treinador, que será o quarto nesta temporada.

Barroca assumiu e ficou 13 jogos no cargo. Dentre esses embates, esteve a beira do campo no jogo de volta da final da Copa do Nordeste, quando o Alvinegro foi campeão diante do Sport, na Ilha do Retiro. Depois disso, Guto foi contratado para a segunda passagem em Porangabuçu. Entretanto, a performance aquém na Série B acarretou em sua saída.

Ao todo, em 11 partidas, foram três vitórias, três derrotas e cinco empates. Deixa a equipe apenas na 11ª colocação do torneio com 35 pontos, estando a oito do G-4.