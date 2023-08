Com ingressos a R$ 5, Ceará anuncia venda de entradas para jogo contra o Criciúma

Com preços promocionais, o Ceará anunciou o início da venda de ingressos para o jogo contra o Criciúma, pela Série B do Brasileirão. As equipes se enfrentam neste sábado, 2, às 17 horas, pela 26ª rodada do certame nacional.

Os setores superior central e norte, assim como inferior sul e norte, estão custando R$ 5 a meia e R$ 10 a inteira. Os últimos setores com valores mais altos são o inferior central, com bilhetes de R$ 10 a meia e R$ 20 a inteira, e premium, que custa R$ 120 a meia e R$ 240 a inteira.

