CBF confirma Ceará x Londrina no Presidente Vargas

O Alvinegro de Porangabuçu enfrenta a equipe do Paraná no próximo dia 6 de setembro, ás 21h30min, no Estádio Presidente Vargas

No dia 6 setembro, pela 27ª rodada da Série B do Brasileiro, às 21h30min, o Ceará enfrenta a equipe do Londrina-PR. Marcado inicialmente para a Arena Castelão, o duelo será disputado no Estádio Presidente Vargas. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF), confirmou a alteração de local, que foi um pedido do próprio Vovô. A medida se deu para preservar o gramado da Arena Castelão, alvo de críticas pelas suas atuações condições.

Por isso, o governador do estado, Elmano de Freitas (PT), junto a Ceará e Fortaleza, determinou que um jogo de cada teria que se mandado no PV. O Tricolor já irá utilizar o estádio neste domingo, 27, ás 18h30min, contra o Coritiba, pela Série A do Brasileiro. O Alvinegro estava em dúvida a respeito de qual partida transferir.