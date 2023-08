Com foco no Tombense, Ceará se reapresenta em Porangabuçu com desfalques

O elenco do Alvinegro de Porangabuçu se reapresentou nesta terça-feira, 22, e contou com as ausências do meia Chay, do atacante Nicolas e do lateral-esquerdo Willian Formiga

O Ceará volta a campo no próximo sábado, 26, às 17 horas, a equipe do Tombense-MG, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Com isso, o elenco do Alvinegro de Porangabuçu se reapresentou nesta terça-feira, 22, e contou com as ausências do meia Chay, do atacante Nicolas e do lateral-esquerdo Willian Formiga. O goleiro Richard, no entanto, foi novidade no grupo.

O arqueiro estava de fora por conta de uma lombalgia desde o dia 10 de junho, na derrota do Vovô por 3 a 1 para o CRB-AL, na Arena Castelão. Porém, na última semana, já havia iniciado o processo de transição. As situações de Nicolas, Chay e Formiga são mais complicadas.