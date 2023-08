Luiz Otávio admite que situação do Ceará é "difícil" e pede para que torcedor "tenha fé"

Capitão e zagueiro do Vovô mandou uma mensagem para o torcedor alvinegro. Atualmente, o time de Porangabuçu ocupa a décima colocação da Série B, com apenas 34 pontos

O zagueiro e capitão do Ceará , Luiz Otávio, concedeu entrevista coletiva nesta terça-feira, 22, em Porangabuçu. Na ocasião, o camisa 13 admitiu que a situação do time na Série B é "difícil" e mandou uma mensagem para o torcedor alvinegro. Atualmente, o Vovô ocupa a décima colocação, com apenas 34 pontos.

De acordo com a UFMG, a chance do Alvinegro de retornar para a Série A é de 7,3%. O defensor, por sua vez, rechaçou qualquer tipo de desistência pelo acesso e deu razão ao torcedor que está chateado com a campanha da equipe na competição.

"Se tem 7%, a gente ainda tem chance. A gente não pode jogar a toalha, nós preferimos focar jogo a jogo. O torcedor tem toda razão de estar chateado porque esperavam muito. Como o campeonato ainda não terminou, temos condições de ir vencendo nossas finais."



Durante a coletiva, Luiz Otávio ainda afirmou que ter o melhor elenco da Série B não significa vitória em toda partida. Além disso, citou que detalhes têm impedido o Ceará de vencer alguns jogos no certame.

"Folha (salarial) não entra em campo, ter um bom elenco não quer dizer que a gente vai ganhar tudo. Acredito muito no trabalho, e é isso que a gente tem buscado fazer. Infelizmente alguns detalhes têm nos impedido de vencer algumas partidas. Não quero ficar batendo em arbitragem, mas tem alguns critérios que eles utilizam que acabam sendo contraditórios. Acho que temos que continuar trabalhando com mais afinco. A gente tem sofrido com detalhes", disse o camisa 13.

Próximo compromisso

Após um empate frustrante com a Ponte Preta no último domingo, 20, o Vovô já iniciou sua preparação para o próximo compromisso pela Série B 2023. No sábado, 26, o time alvinegro encara o Tombense-MG às 17 horas, no Estádio Soares de Azevedo, em jogo da 25ª rodada da competição.