"Quero poder escrever minha história", diz Barletta após primeiro gol pelo Ceará

Apesar do resultado frustrante diante da Ponte Preta, o jogador comemorou o tento e afirmou que deseja ajudar a equipe no restante da Série B

Um dos reforços do Ceará na última janela de transferências, o atacante Chrystian Barletta marcou seu primeiro gol com a camisa do Vovô no empate em 1 a 1 com a Ponte Preta, no último domingo, 20. Apesar do resultado frustrante, o jogador celebrou o tento e afirmou que deseja ajudar a equipe no restante da Série B.

“Fiquei muito feliz em poder comemorar meu primeiro gol com a camisa do Ceará ao lado dessa torcida maravilhosa. Estava com saudade de marcar e foi um golaço. Espero continuar ajudando a equipe e fazendo mais gols pelo clube”, disse.