Torcida vaia Ceará após empate com a Ponte Preta no Castelão

O empate com a Ponte Preta não foi nada positivo para o Ceará. E isso se refletiu nas arquibancadas. No intervalo e ao final do duelo, parte dos torcedores que se fizeram presentes na Arena Castelão vaiaram o time alvinegro. Além disso, o goleiro Bruno Ferreira, que falhou no gol da Ponte, recebeu vaias quando tocava na bola.

A insatisfação da torcida é até aqui justificada pelos resultados dentro de campo. Maior folha salarial da Série B, o Vovô ocupa, de momento, apenas a 10ª posição com 34 pontos, estando a oito do G-4. Além disso, durante as 24 rodadas disputadas, o clube não figurou nenhuma vez no grupo dos quatro primeiros.

O escrete preto-e-branco venceu apenas nove jogos, empatou sete e perdeu oito. Antes da Ponte, a equipe havia sido derrotada para o Vitória, por 1 a 0, no Barradão, no último dia 13 de agosto.