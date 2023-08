"Enquanto tem chance, tem que ter fé", diz Zé Ricardo após empate do Ceará no Castelão

Volante Zé Ricardo no jogo Ceará x Ituano, na Arena Castelão, pelo Campeonato Brasileiro Série B 2023 Crédito: Felipe Santos/cearasc.com

O próximo compromisso do Alvinegro de Porangabuçu é apenas no próximo final de semana. No sábado, 26, o Ceará visita o Tombense/MG, às 17 horas, pela 25ª rodada da competição, em busca de diminuir a distância para o G4 e se manter vivo na luta pelo acesso.