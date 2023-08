Ceará atualiza situação dos atletas presentes no departamento médico

Antes da partida diante da Ponte Preta, o Alviengro de Porangabuçu atualizou a situação clínica dos atletas que fazem tratamento de lesões junto aos médicos do clube

Quem está mais próximo de retornar aos gramados é o goleiro Richard. Ele já está em período de transição e deve voltar às atividades com o restante do grupo em breve. Nos casos de Chay, Willian Formiga e Nicolas, os três ainda fazem tratamento. Veja abaixo a lesão de cada um:

Momentos antes da partida diante da Ponte Preta, na noite deste domingo, 20, o Ceará divulgou um boletim do departamento médico e atualizou a situação dos atletas lesionados. Richard, Chay, Willian Formiga e Nicolas são os desfalques para o duelo contra a Macaca, por questões físicas.

Chay: inflamção no joelho esquerdo

Willian Formiga: estiramento no músculo adutor da coxa direita

Nicolas: lesão muscular na parte posterior da coxa esquerda

O lateral-esquerdo Formiga foi quem entrou por último no departamento médico. A lesão do atleta ocorreu durante o treinamento da última sexta-feira, 18, no CT de Porangabuçu.