Cléber volta a treinar com elenco do Ceará e pode ser opção contra o Mirassol

O Ceará se prepara para o próximo confronto na Série B do Brasileiro. Neste domingo, 16, o Alvinegro de Porangabuçu enfrenta o Mirassol-SP, às 15h30min, fora de casa, e pode ter uma novidade entre os relacionados: Cléber. O atacante foi punido por doping, mas está liberado para atuar após oito meses de suspensão.

Na última quarta-feira, 12, o jogador já havia participado de atividades na academia do clube para aprimorar a parte física. Porém, no treinamento desta quinta-feira, 13, o camisa 89 treinou junto com o restante do elenco.

Dessa forma, o atleta pode ser opção do Vovô visando o jogo contra o time paulista, pela competição nacional. O centroavante não atua desde o dia 13 de novembro.

Outras novidades

Além da presença de Cléber, as outras novidades do treinamento alvinegro foram os retornos de Richard, Luiz Otávio, Tiago Pagnussat e Willian Maranhão, que estavam no Departamento Médico. O zagueiro Léo Santos treina separado, enquanto o lateral-esquerdo Paulo Victor, ainda não anunciado, participou da tarefa comandada por Guto Ferreira.

Chay e Pedro Lucas não treinaram e se tornaram dúvidas para o próximo confronto do escrete preto-e-branco.