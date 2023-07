Veja quem apita Mirassol x Ceará, pela Série B do Brasileirão

Repórter do caderno de Esportes

Iara Costa Repórter do caderno de Esportes

Duelo entre as equipes ocorrerá no próximo domingo, 16, às 15h30min, no estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol, São Paulo, com transmissão da rádio O POVO CBN

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a arbitragem selecionada para as partidas da 17ª rodada da Série B do Brasileirão. O duelo entre Mirassol e Ceará, que ocorre no próximo domingo, 16, às 15h30min, será comandado pelo árbitro tocantinense Alisson Sidnei Furtado.

No ano de 2023, o profissional já apitou três jogos da Série B e participou da cabine do VAR, como VAR 2, de partidas da Série A. Ele terá como assistentes o sul-mato-grossense Eduardo Gonçalves da Cruz e o maranhanse Antonio Adriano de Oliveira, enquanto o VAR ficará sob o comando do carioca Rodrigo Carvalhaes de Miranda.

O Alvinegro de Porangabuçu inicia a 17ª rodada na 9ª colocação da tabela, com 24 pontos somados após 16 partidas jogadas. Foram somadas até aqui sete vitórias, três empates e seis derrotas.