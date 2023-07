Cléber, do Ceará, é punido por doping, mas está liberado para voltar a jogar; entenda

Cléber, do Ceará, foi julgado nesta segunda-feira, 10, pelo Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem. Afastado dos gramados desde dezembro de 2022 após testar positivo em tamoxifeno durante um exame antidoping, o centroavante foi condenado a oito meses, tempo este que é retroativo à data da coleta. Ou seja, o jogador está liberado para retornar às atividades normais no clube e pode entrar em campo. A decisão, porém, ainda cabe recurso.



A coleta que indicou a substância proibida no organismo de Cléber aconteceu no dia 13 de novembro de 2022, na vitória do Vovô por 4 a 1 sobre o Juventude, pela última rodada da Série A. Desde dezembro do ano passado, o atleta assumiu o cumprimento de uma pena provisória de afastamento enquanto aguardava julgamento.

Desta forma, como a pena foi de oito meses retroativo à data da coleta e o tempo é deduzido dos dias em que está afastado, Cléber pode voltar a exercer suas atividades no Ceará e ser utilizado em jogos da Série B do Brasileiro. Vale ressaltar que o centroavante, durante este período fora do campo, treinou de forma particular.