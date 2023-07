Após julgamento por doping, Cléber volta às atividades no Ceará

Repórter do caderno de Esportes

Centroavante fez uma série de exames e exercícios focados em físico de força em companhia do departamento de fisioterapia nesta quarta-feira, 12

Após ser liberado pela Justiça Desportiva em julgamento por doping, o atacante Cléber voltou às atividades no Ceará. Em dois períodos, o centroavante fez uma série de exames e exercícios focados em físico de força em companhia do departamento de fisioterapia.

Ao site do clube, Cléber expressou felicidade por voltar às atividades. “É um sentimento muito grande de felicidade em voltar a trabalhar e fazer o que eu mais gosto. O Ceará sempre me deu todo o suporte, me acolheu em 2020, vivi grande momentos aqui e conquistei coisas importantes na minha vida. Agora meu foco é trabalhar forte para voltar a vestir essa camisa e ajudar meus companheiros”, disse o atacante.



Em punição preventiva, Cléber não podia participar de jogos e nem realizar atividades no clube, já que teve o contrato suspenso. O atacante foi condenado a oito meses de suspensão por ter testado positivo para tamoxifeno durante um exame antidoping em novembro de 2022. Entretanto, pelo tempo de punição ser retroativo à data da coleta, e por ele ter cumprido uma pena preventiva desde dezembro do último ano, Cléber está liberado para treinar normalmente nas instalações do clube cearense, assim como entrar em campo nesta Série B. A decisão ainda cabe recurso.