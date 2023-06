Ex-Ceará, Luvannor encaminha retorno a clube da Moldávia para jogar a Champions League

Após rescindir contrato com o Ceará em comum acordo, na última terça-feira, 27, o atacante Luvannor já tem novo destino no mercado da bola, desta vez no exterior. O Esportes O POVO apurou que o camisa 90 tem acordo encaminhado para retornar ao Sheriff, da Moldávia, para disputar a Champions League da temporada 2023/24.

Luvannor iniciou a carreira internacional justamente no Sheriff, por onde soma duas passagens: entre 2011 e 2014 e entre 2020 a 2022. O jogador de 33 anos é ídolo do clube e também no país, tanto que obteve dupla nacionalidade e atuou pela seleção da Moldávia em quatro ocasiões.

O atacante deve firmar contrato até o final deste ano. Campeão nacional, o Sheriff está nas qualificatórias para a fase de grupos da Liga dos Campeões — semelhante à pré-Libertadores. O adversário será o Farul Constanta, da Romênia, em jogos de ida e volta, em 12 e 18 de julho. Se avançar, o time moldavo ainda enfrentará nova etapa no mata-mata antes da fase de grupos.

O retorno à Europa também visa maior proximidade com a família. O jogador tinha sido sondado por outras três equipes da Série B há cerca de dois meses. Luvannor não conseguiu se firmar como titular do Ceará e não vislumbrou retomada de espaço no elenco para a sequência da temporada. A última vez que entrou em campo foi na vitória por 3 a 1 sobre o Londrina, no dia 24 de maio.

Depois disso, ficou no banco de reservas nos jogos contra Novorizontino, Chapecoense, Atlético-GO e Sampaio Corrêa. O camisa 90 não foi relacionado contra o CRB após postagens nas redes sociais que causaram polêmica. Desde então, o clima mudou em Porangabuçu para o atacante.

No total, Luvannor disputou 24 jogos pelo Alvinegro, marcou três gols e deu uma assistência, além de ter conquistado o título da Copa do Nordeste, em que roubou a cena na comemoração pelo descontração e sinceridade.

A trajetória de Luvannor

Nascido no Piauí, Luvannor teve rápidas passagens por equipes de menor expressão do Brasil antes de rumar em 2011 para a Moldávia, onde defendeu o Sheriff. A partir daí, a carreira se desenvolveu no exterior: nos Emirados Árabes, defendeu Shabab Dubai, Al Ahli e Al Wahda; na Arábia Saudita, vestiu a camisa do Al Taawon; e ainda retornou ao Sheriff.

Destaque no clube europeu, Luvannor Henrique obteve também nacionalidade da Moldávia e inclusive defendeu a seleção nacional em quatro amistosos, entre 2013 e 2014, e marcou dois gols.

Em 2022, o piauiense de 32 retornou ao Brasil para defender o Cruzeiro na Segunda Divisão do Campeonato Brasileiro. Em 31 partidas, anotou sete gols, deu duas assistências e conquistou o título que assegurou o retorno da Raposa à elite nacional.