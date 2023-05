Luvannor rouba a cena em comemoração do tri com dancinhas e modo sincerão: "Vou poder sair de casa"

Atacante converteu cobrança na disputa de pênaltis o terceiro título do Alvinegro no Nordestão

O atacante Luvannor foi um dos grandes personagens da comemoração do tricampeonato do Ceará. Após o Vovô superar o Sport nos pênaltis e conquistar o título da Copa do Nordeste pela terceira vez, o camisa 90 roubou a cena com dancinhas e ativou o modo sincerão.



"Graças a Deus eu vou poder sair na rua. Graças a Deus eu vou poder ir ao shopping com a família. Liberdade", brincou o atleta ainda no campo de jogo durante live realizada em seu perfil no Instagram.



O atacante converteu cobrança na disputa de pênaltis o terceiro título do Alvinegro no Nordestão. No tempo normal, o Alvinegro perdeu pelo placar de 1 a 0 e nas penalidades saiu vitorioso por 4 a 2 nesta quarta-feira, 3.



Alvo de críticas da torcida



Luvannor foi anunciado pelo Ceará em dezembro do ano passado após se sagrar campeão da Série B pelo Cruzeiro. No escrete preto-e-branco, o atacante não se firmou entre os titulares e foi alvo de críticas da torcida alvinegra devido ao jejum de gols.



No fim de março, o jogador chegou a desabafar nas redes sociais após encerrar a sequência negativa de cinco partidas sem balançar as redes. "Quando terminarem de me criticar. Orem por mim. Quero ser perfeito igual a vocês", dizia a publicação. O atleta foi autor de um dos gols da vitória do Vovô por 3 a 1 diante do Atlético de Alagoinhas-BA.



