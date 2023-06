Em reencontro com Gustavo Morínigo, Ceará recebe Avaí no Castelão pela Série B

O Vovô encara o Leão da Ilha no Gigante da Boa Vista na noite desta quarta-feira, 28, pela 14ª rodada da Série B do Brasileiro. O duelo marcará o reencontro dos cearenses com Gustavo Morinigo

Enquanto busca por dias mais estáveis na Série B do Campeonato Brasileiro de 2023, o Ceará irá reencontrar o seu antigo técnico, Gustavo Morínigo, pela primeira vez após a demissão. Ele comanda o Avaí, próximo adversário dos alvinegros. As duas equipes se enfrentam na noite desta quarta-feira, 28, às 19 horas, na Arena Castelão, pela 14ª rodada da competição nacional.

O treinador paraguaio foi demitido do time de Porangabuçu no dia 24 de abril, após começo ruim na segunda divisão. Naquela altura, o Vovô havia perdido os dois primeiros jogos da competição e chegou a ficar na zona de rebaixamento.

Agora, no reencontro entre o clube e o ex-treinador, o Ceará está na primeira parte da tabela, mas ainda longe de corresponder ao desejo do torcedor. A equipe comandada por Eduardo Barroca iniciou a 14ª rodada com 20 pontos conquistados, cinco a menos que o Vitória, primeiro time dentro do G-4.

Nos últimos dois jogos, o Vovô perdeu para o CRB por 3 a 1 em casa, e empatou com o Sampaio Corrêa pelo placar de 1 a 1 no Maranhão. Portanto, o time busca voltar ao caminho das vitórias para se reaproximar do G-4.

O Avaí, por sua vez, está na zona de rebaixamento e passa por situação dramática na competição nacional. Desde que chegou ao Leão da Ilha, Gustavo Morínigo já esteve à beira do campo em sete oportunidades e não conquistou nenhuma vitória. Foram contabilizados quatro empates, três derrotas, cinco gols marcados e nove sofridos. O clube somou apenas quatro dos 21 pontos possíveis, o que equivale ao aproveitamento de 19%.

No jogo desta quarta-feira, 28, o escrete preto-e-branco busca manter os bons resultados que tem conquistado contra o time catarinense quando joga em casa. O Ceará está invicto, em solo cearense, há cinco partidas (três vitórias e dois empates) contra o Avaí. Esta sequência sem sofrer derrotas foi iniciada em novembro de 2013, ou seja, há quase dez anos.

Os desfalques de Barroca para o jogo são: Richard, Luiz Otávio, Danilo Barcelos e Hygor, que estão entregues ao departamento médico do clube. Por outro lado, o volante Caíque, que também pode ser utilizado como lateral-direito, retorna de suspensão. Willian Formiga está em fase de transição após lesão no joelho esquerdo e é dúvida.

Já Morínigo terá quase todo o elenco à disposição, à exceção do volante Eduardo, suspenso, e o atacante Dentinho — que não é o ex-Ceará —, gripado. Em contrapartida, o meia Rafael Gava está novamente à disposição e deve ser titular no Castelão.

Ceará x Avaí

Ceará

4-2-3-1: Bruno Ferreira; Caíque (Warley), Tiago Pagnussat, Lacerda e David Ricardo; Richardson e Willian Maranhão; Erick, Chay e Jean Carlos; Vitor Gabriel. Téc: Eduardo Barroca

Avaí

4-3-3: Alexander; Thales Oleques, Roberto, Felipe Silva e Natanael; Jean Cleber, Giva e Rafael Gava; Igor Dutra, Waguininho e Ricardo Bueno. Téc: Gustavo Morínigo

Local: Arena Castelão, em Fortaleza/CE

Data: 28/6/2023

Horário: 19 horas

Árbitro: Douglas Marques das Flores/SP

Assistentes: Daniel Luis Marques/SP e Luiz Alberto Andrini/SP

VAR: Thiago Duarte Peixoto/SP

Transmissão: SporTV, Premiere, Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, YouTube e Facebook O POVO