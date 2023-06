Bruno Ferreira fala sobre busca do Ceará pelo G-4: "Quando entrar, não vai sair mais"

Em entrevista coletiva, o goleiro do Vovô revelou que o elenco conversa internamente sobre o assunto e que o importante no momento é não deixar os clubes do G-4 abrirem muita margem de pontos em relação ao Alvinegro

O Ceará ingressou na Série B de 2023 entre os principais favoritos não só ao acesso, como também ao título, mas a realidade tem sido diferente. Após 13 jogos, o Vovô tem encontrado dificuldade para se estabelecer entre os quatro primeiros do torneio, zona pela qual a equipe ainda não figurou por nenhuma rodada. Sobre o tema, o goleiro Bruno Ferreira demonstrou confiança.

Para o arqueiro, o importante neste momento é não permitir que o pelotão da parte de cima da tabela abra muita vantagem em relação ao Alvinegro. Ainda segundo o jogador, o elenco tem conversado bastante internamente e o discurso é de que quando o Ceará entrar no G-4 não sairá mais.

"A gente tem lutado por isso no campeonato todo. A gente conversa bastante entre nós que quando entrar (no G-4) não vai sair mais. Temos uma excelente equipe, um time gigante para isso. É muito importante estar no grupo de cima, independentemente de não estar no G-4, mas não pode desgarrar daquele grupo. É muito difícil a Série B. A gente consegue isso ganhando, em casa principalmente a gente tem que fazer nossa parte, buscar ponto fora, porque a gente sabe que isso é o que dá o acesso”, disse o goleiro.

Na sétima colocação, o Alvinegro de Porangabuçu possui, no panorama atual, cinco pontos de diferença para o Vitória, primeiro clube a compor o G-4. Nesta quarta-feira, 28, a equipe comandada por Eduardo Barroca entra em campo para enfrentar o Avaí, em duelo repleto de importância.