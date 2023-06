Ceará oficializa saída do atacante Luvannor; atleta estava sem espaço no clube

O atleta disputou 24 jogos com a camisa alvinegra, marcou três gols e contribuiu com uma assistência. Fora isso, foi campeão da Copa do Nordeste

O Ceará anunciou, na noite desta terça-feira, 27, a saída do atacante Luvannor. O atleta estava sem ser utilizado pelo Alvinegro desde o dia 24 de maio, na vitória do Vovô por 3 a 1, pela Série B do Campeonato Brasileiro, contra o Londrina. A agremiação agradeceu "pelo período em Porangabuçu" e desejou "sucesso e boa sorte em sua carreira".

No escrete preto-e-branco, Luvannor atuou em 24 jogos, marcou três gols e contribuiu com uma assistência. Além disso, foi campeão da Copa do Nordeste 2023.

O atleta foi contratado no início da temporada e chegou ao time cearense com muita expectativa, após ter vivido grande fase no Cruzeiro em 2022, sendo destaque na conquista do clube mineiro na Série B. No entanto, a relação de Luvannor com a torcida alvinegra foi conturbada.

Nas últimas semanas, o nome do jogador foi envolvido em polêmicas por postagens em redes sociais que foram consideradas como reclamações pela pouca utilização do futebolista entre os onze iniciais.