Luvannor é sondado por clubes da Série B, mas prioriza permanência no Ceará

Camisa 90 recebe consultas de três equipes da Segunda Divisão, mas descarta saída e pretende cumprir contrato com o Vovô até o final do ano

Reforço do Ceará para a atual temporada, o atacante Luvannor virou alvo no mercado da bola às vésperas do encerramento da janela de transferências domésticas, no próximo dia 20. O Esportes O POVO apurou que o jogador de 32 anos foi sondado por três equipes da Série B, mas não pensa em deixar Porangabuçu neste momento.

Campeão da competição em 2022 pelo Cruzeiro, o camisa 90 foi consultado por três concorrentes do Vovô na Segunda Divisão nacional. Luvannor, porém, descartou a saída. A prioridade do atacante é cumprir o contrato até o final do ano, sem perder o foco nas finais da Copa do Nordeste, contra o Sport, e na disputa da Série B.

O vínculo do jogador com o Ceará tem cláusula de renovação automática para 2024 em caso de metas: o acesso para a Série A e uma quantidade de jogos na temporada previamente estabelecida em contrato.

Constantemente acionado pelo técnico Gustavo Morínigo nas partidas, Luvannor atuou 18 vezes pelo Vovô, marcou três gols e deu uma assistência. No total, foram 610 minutos em campo. Os outros atacantes do elenco são Álvaro, Caio Rafael, Erick, Erick Pulga, Hygor, Janderson, Pedrinho e Vitor Gabriel.

A trajetória de Luvannor

Nascido no Piauí, Luvannor teve rápidas passagens por equipes de menor expressão do Brasil antes de rumar em 2011 para a Moldávia, onde defendeu o Sheriff. A partir daí, a carreira se desenvolveu no exterior: nos Emirados Árabes, defendeu Shabab Dubai, Al Ahli e Al Wahda; na Arábia Saudita, vestiu a camisa do Al Taawon; e ainda retornou ao Sheriff.

Destaque no clube europeu, Luvannor Henrique obteve também nacionalidade da Moldávia e inclusive defendeu a seleção nacional em quatro amistosos, entre 2013 e 2014, e marcou dois gols.

Em 2022, o piauiense de 32 retornou ao Brasil para defender o Cruzeiro na Segunda Divisão do Campeonato Brasileiro. Em 31 partidas, anotou sete gols, deu duas assistências e conquistou o título que assegurou o retorno da Raposa à elite nacional.

