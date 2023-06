Ceará mira contratação do zagueiro Luiz Felipe, do Santos

Vovô demonstra interesse no defensor de 29 anos e aguarda definição da nova comissão técnico do Peixe sobre o jogador. Camisa 2 disputou apenas uma partida em 2023

Depois de anunciar o lateral-direito Orejuela e encaminhar acerto com o atacante Guilherme Bissoli, o Ceará segue no mercado à procura de reforços para a sequência da temporada. De acordo com o jornalista Sérgio Ponte, no programa As Frias do Sérgio deste sábado, 24, da Rádio O POVO CBN, o Alvinegro tem interesse no zagueiro Luiz Felipe, do Santos, e tenta concretizar a contratação.

O defensor de 29 anos foi revelado pelo Caxias e passou ainda por Duque de Caxias, Cascavel e Paraná. O desempenho pelo Tricolor da Vila atraiu a atenção do Santos, que o contratou em 2016. O camisa 2 está no Peixe desde então, mas oscilou entre a titularidade, lesões e falta de espaço.

Na atual temporada, por exemplo, atuou apenas uma vez: foi titular na derrota por 2 a 1 para o Newell's Old Boys-ARG, no último dia 6, pela Copa Sul-Americana. Em 2022, Luiz Felipe jogou 18 vezes, marcou um gol e deu uma assistência. O zagueiro tem contrato até 2024 com o clube da Vila Belmiro e já esteve na mira de outras equipes, como Bahia e Cuiabá.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Vovô, no entanto, terá de aguardar. Com a troca recente no comando técnico do Santos — Odair Hellmann foi demitido e Paulo Turra, ex-Athletico-PR assumiu —, a direção do Peixe aguardará a avaliação da nova comissão técnica acerca de Luiz Felipe para definir se irá negociá-lo ou não.

Eduardo Barroca conta com cinco opções para o setor no elenco do Ceará: David Ricardo, Gabriel Lacerda, Léo Santos, Luiz Otávio e Tiago Pagnussat. No entanto, Luiz Otávio tem sofrido com lesões, enquanto David Ricardo tem sido utilizado na lateral esquerda. Existe ainda a possibilidade de Lucas Ribeiro, em recuperação de lesão, ser reintegrado ao elenco.