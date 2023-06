Barroca aproveita pausa na Série B para treinos de desenvolvimento coletivo e individual no Ceará

A pausa para a data Fifa foi um período benéfico e de muito trabalho duro para a comissão técnica do Ceará, liderada pelo treinador Eduardo Barroca. Tendo estreado na terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, com poucos dias antes da final da Copa do Nordeste 2023, ele teve que enfrentar uma sequência frenética de jogos em um curto espaço de tempo.

Graças ao alívio no calendário, porém, o treinador comentou que conseguiu trabalhar treinamentos específicos e aproveitar a estrutura proporcionada pelo clube de Porangabuçu. Desde que estreou diante do ABC, em 30 de abril, até o último jogo contra o CRB, em 10 de junho, foram 11 jogos disputados em apenas 11 dias. Em média, é como se o Ceará tivesse entrado em campo a cada três dias.

Ao longo das duas últimas semanas sem compromissos, porém, Barroca disse ter aproveitado para treinar seus jogadores em pelo menos três diferentes frentes: parte física, para encarar uma nova sequência de partidas; o desenvolvimento coletivo da equipe, voltado para aspectos ofensivos e defensivos, com bola parada; e desenvolvimento individual dos atletas.

“(A Série B) É uma competição de consistência, de regularidade, em que você precisa o tempo todo estar fazendo pequenos ajustes para ir crescendo, principalmente no terço final do campeonato”, afirmou ele, em vídeo institucional divulgado no YouTube.

Ainda conforme o comandante, o tempo disponível nas últimas semanas também serviu para fazer uma maior aproximação com atletas das categorias de base do clube. “Treinamos diversas vezes no CT com todos integrados. Estamos fazendo um processo de recrutamento de jovens jogadores para treinar com a gente”, completou ele, pedindo confiança ao torcedor no trabalho que está sendo desenvolvido.

O Ceará entra em campo na tarde deste domingo, 25, no estádio Castelão, diante do Sampaio Corrêa. A partida será transmitida a partir das 15h30min pela Rádio O POVO CBN.