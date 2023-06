Com fôlego novo, Ceará retorna de pausa da Série B e visita o Sampaio Corrêa

Sem jogos nas últimas duas semanas, o Ceará retorna à rotina de disputa da Série B neste domingo, 25, com um importante duelo pela frente: o Sampaio Corrêa, no Estádio Castelão, em São Luís (MA), às 15h30min. Temido como visitante, o Vovô quer manter a boa fase fora de casa e, consequentemente, seguir colado no pelotão de equipes que compõem o G-4.

O tropeço diante do CRB antes da parada para Data Fifa freou o momento de ascensão que o Ceará vivia — antes do revés por 3 a 1 para o clube alagoano em casa, o Vovô havia emplacado cinco vitórias em seis jogos. O resultado negativo gerou frustração na torcida e aumentou a diferença em relação ao G-4. Ou seja, mesmo que vença a Bolívia Querida, não há chance, ao fim da 13ª rodada, do Alvinegro terminar entre os quatro primeiros da tabela.

Apesar disso, o desempenho implacável do Ceará como visitante traz boas perspectivas para a equipe de Eduardo Barroca contra o Sampaio Corrêa. Na atual edição da Segundona, o Vovô acumula três vitórias consecutivas longe da capital cearense e possui 72% de aproveitamento geral nesta condição, o melhor rendimento do torneio ao lado de Vitória e Novorizontino.

Enquanto o Ceará vislumbra o acesso à elite nacional, o Sampaio Corrêa vê com temor a proximidade da zona de rebaixamento. Na 14ª posição, o Tubarão protagoniza campanha de oscilação no torneio e vive cenário de pressão. Em caso de derrota para o Vovô e vitória dos postulantes ao descenso, a diferença do clube maranhense para o Z-4 pode diminuir, por exemplo, para apenas dois pontos.

A expectativa, claro, é de um jogo intenso por parte dos dois times, que tiveram cerca de 15 dias livres para treino e recuperação física. Em Porangabuçu, Barroca aproveitou o período sem partidas para ajustar alguns detalhes táticos e técnicos do time, sobretudo nos aspectos defensivos e de construção — que envolvem saída de bola, articulação e transição.

“Esses 15 dias foram muito importantes para nós recuperarmos a forma física, melhorar nossa forma de jogar com o professor Barroca. Tenho certeza que vamos melhorar bastante em relação ao que vínhamos fazendo. Deu para assimilar bastante coisa. Acho que vamos voltar diferentes, ainda mais compactos, do jeito que o professor gosta, com a posse de bola e transições. A forma física foi importante também, a gente vinha de uma sequência grande de jogos e deu para recuperar”, contou David Ricardo.



Um detalhe importante que pesa a favor do Ceará é o retrospecto positivo em duelos contra o Sampaio Corrêa. Diante do time maranhense, o Vovô defende uma invencibilidade de cinco jogos: quatro vitórias e um empate. O último revés para o Tubarão aconteceu em 2018, pela Copa do Nordeste; Vale ressaltar que as equipes voltam a se encontrar na segunda divisão do Brasileiro depois de sete temporadas.



Para o duelo, o técnico Eduardo Barroca não poderá contar com Caíque, suspenso, e Luiz Otávio e Hygor, lesionados. O goleiro Richard e o lateral-esquerdo Danilo Barcelos também serão baixas. Por outro lado, o lateral-direito Michel Macedo volta a ser opção entre os relacionados.



Sampaio Corrêa x Ceará



Sampaio Corrêa

3-5-2: Luiz Daniel; Gabriel Furtado, Gustavo Henrique e Luiz Otávio (Joécio); Matheus Pivô, Maurício, Neto Paraíba, Marcinho e Alyson; Vinícius Alves e Matheus Martins. Téc: Márcio Fernandes

Ceará

4-2-3-1: Bruno Ferreira; Warley, Tiago Pagnussat, Lacerda e David Ricardo; Richardson e Willian Maranhão; Jean Carlos, Chay e Erick; Vitor Gabriel. Téc: Eduardo Barroca

Local: Castelão, em São Luís/MA

Horário: 15h30min

Data: 25/6/2023

Árbitro: Thiago Luis Scarascati/SP

Assistentes: Anderson José de Moraes Coelho/SP e Leandro Matos Feitosa/SP

VAR: José Cláudio Rocha Filho-VAR/Fifa/SP

Transmissão: Band, Premiere, Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, YouTube e Facebook O POVO