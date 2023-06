Dirigente do Ceará explica situação de Lucas Ribeiro e não descarta reintegrá-lo

Se recuperando de uma lesão no joelho direito, o zagueiro está emprestado pelo Hoffenheim e poderia retornar ao clube alemão após finalizar o tratamento, mas o Vovô não descarta tentar uma ampliação do contrato para utilizá-lo no restante de 2023

Em entrevista coletiva, o departamento de futebol do Ceará, representado pelo diretor Albeci e o executivo Juliano Camargo, falaram sobre a possibilidade do zagueiro Lucas Ribeiro, que se recupera de uma grave lesão no joelho, ser reintegrado ao elenco após o tratamento ser concluído.

Emprestado pelo Hoffenheim, Lucas Ribeiro só pode ser devolvido ao clube alemão quando estiver 100% clinicamente, já que se lesionou ainda sob contrato com o Vovô na última temporada. Em fase final do tratamento, o zagueiro treina com o elenco, mas ainda não pode participar de atividades com disputa.

De acordo com Albeci e Juliano, o contrato com o atleta iria até o final de junho, previsão inicial para que ele ficasse curado da lesão, mas o tempo terá de ser estendido por pelo menos mais um mês e meio.

“Lucas está emprestado pelo Hoffenheim. O contrato dele, de empréstimo, a gente prorrogou até o final deste mês, que era uma previsão de recuperação dele, então vamos ter que estender mais um pouco, já que ainda falta um mês e meio ou dois para ele estar treinando 100% com o elenco, e aí conversaremos sobre a possibilidade de uma prorrogação”, explicou Juliano Camargo.

No último sábado, em entrevista exclusiva ao programa As Frias do Sérgio, da Rádio O POVO CBN, o executivo já havia deixado explícito o desejo de ter o atleta no plantel para o restante da disputa da Série B do Brasileiro.

“O Lucas, eu tive uma conversa com ele. Ele ainda está em recuperação, entra no sétimo mês de lesão. O Lucas é um grande jogador e se a gente entender que vai estar pronto, a gente vai sim reintegrá-lo ao nosso elenco. Ele já está lá, já conhece todos os companheiros. Mas, a gente ainda está em uma fase que tem que esperar um pouco. Ele é do Hoffenheim e aí teria que conversar com o clube, mas já estamos conversando sobre uma possível reintegração”, disse.