Santos anuncia a contratação de Paulo Turra após demissão de Odair Hellmann

Treinador será apresentado neste sábado no CT Rei Pelé, véspera da partida diante do Flamengo, pelo Brasileiro, na Vila Belmiro

O Santos tem um novo treinador para a sequência da temporada. O clube anunciou que Paulo Turra é o novo comandante da equipe alvinegra nesta sexta-feira, 23, e substitui Odair Hellmann, que foi demitido após a derrota no clássico contra o Corinthians.

Paulo Turra será apresentado neste sábado no CT Rei Pelé, véspera da partida diante do Flamengo, pelo Brasileiro, na Vila Belmiro. Aos 49 anos, ele estava no Athletico Paranaense, este ano, onde foi campeão paranaense e deixou o cargo com 73% de aproveitamento.

Ex-auxiliar de Felipão, Paulo Turra assumiu como técnico principal do Furacão no começo de 2023, enquanto o treinador campeão do mundo em 2002 passou a ocupar o cargo de diretor. Na última semana, Luiz Felipe Scolari deixou o Athletico-PR rumo ao Atético-MG e Turra foi demitido.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Após a saída do clube paranaense, Paulo Turra admitiu que recebeu um convite de Felipão para ser seu auxiliar no Galo, mas recusou para seguir a carreira de forma independente.

Enquanto o novo treinador não for regularizado, o Santos será treinado interinamente por Paulo Roberto Falcão, que é o atual coordenador esportivo do clube. Caso Turra não esteja disponível, Falcão deve estar à beira do campo na partida contra o Flamengo, neste sábado, pela 12ª rodada do Brasileirão.

Com o anúncio desta sexta-feira, Paulo Turra será o sétimo comandante do Santos na gestão do presidente Andrés Rueda. Desde que assumiu, em 2021, o Peixe foi treinado por Cuca, Ariel Holan, Fernando Diniz, Fábio Carille, Fabián Bustos, Lisca e o mais recente, Odair Hellmann, além dos interinos Marcelo Fernandes e Orlando Ribeiro.

Na última quarta-feira, o Santos foi derrotado em casa pelo Corinthians, por 2 a 0. A derrota para o rival aumentou a pressão em cima da diretoria e da comissão técnica, que acabou sendo demitida. Antes do apito final do jogo, torcedores santistas protestaram e lançaram bombas no gramado.

Em decorrência da grande confusão dentro e fora de campo, o clube alvinegro foi punido pelo STJD e jogará os próximos 30 dias sem a presença da torcida. Atualmente, o Santos ocupa o 13º lugar no Campeonato Brasileiro, com 13 pontos somados.