Odair não resiste à pressão e é demitido do Santos após derrota no clássico

O técnico Odair Hellmann não resistiu à pressão e foi demitido pelo Santos após a derrota de 2 a 0 para o Corinthians, nesta quarta-feira, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Vila Belmiro. O anúncio foi realizado nesta quinta-feira.

Além do comandante, também deixam o clube os auxiliares Maurício Dulac e Fábio Moreno, e o preparador físico Rogério Dias.

Odair vinha enfrentando enormes críticas devido ao momento ruim do time na temporada. O Peixe está há nove jogos sem vencer, sendo cinco empates e quatro derrotas, dentre eles uma eliminação nas oitavas de final da Copa do Brasil, para o Bahia, e outra na fase de grupos da Sul-Americana.



Indicado pelo coordenador de futebol, Paulo Roberto Falcão, Odair assumiu o Santos entre o fim de 2022 e o início deste ano. O treinador participou ativamente do planejamento para a temporada de 2023, mas logo veio a sofrer seu primeiro fracasso sob comando da equipe: a queda precoce na primeira fase do Campeonato Paulista.

A diretoria do Peixe bancou o comandante e entregou a ele a oportunidade de dar a voltar por cima a partir de uma intertemporada, que durou cerca de um mês. O time até chegou a apresentar certa evolução na sequência, mas logo voltou a oscilar.

Odair Hellmann comandou o Santos por um total de 34 jogos, com 11 triunfos, 12 empates e 11 derrotas – 44,1% de aproveitamento. Ele deixa a equipe em 13º lugar no Brasileirão, com 13 pontos somados.

Agora, o clube se volta ao mercado para buscar a contratação de um novo técnico, o que seria o nono da gestão de Andres Rueda (Cuca, Ariel Holan, Fernando Diniz, Fábio Carille, Fabián Bustos, Lisca, Orlando Ribeiro e, por fim, Odair).

Para demitir Odair, o Peixe ainda precisará pagar uma multa rescisória, incluída no contrato justamente para evitar trocas no comando.

O Santos volta a campo agora no domingo, quando recebe o Flamengo, pela 12ª rodada do Brasileirão. A bola rola no gramado da Vila Belmiro a partir das 18h30 (de Brasília).