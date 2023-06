Ceará viaja com desfalques para o Maranhão; veja relacionados contra o Sampaio Corrêa

O Ceará embarcou para São Luís, no Maranhão, na tarde deste sábado, 24, com 22 jogadores relacionados para a partida diante do Sampaio Corrêa

O Ceará embarcou para o Maranhão na tarde deste sábado, 24 de junho, para enfrentar o Sampaio Corrêa pela 13ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Para a partida que acontece neste domingo, 25, no estádio Castelão, em São Luís, o Vovô contará com alguns desfalques no elenco.

O goleiro Richard e o lateral-esquerdo Danilo Barcelos não viajaram junto com o restante da equipe treinada pelo técnico Eduardo Barroca. Ambos não treinaram durante a semana e ficaram de fora. Enquanto isso, o zagueiro Luiz Otávio e o atacante Hygor Cléber seguem no departamento médico.

Quem também fica de fora do duelo é o lateral-esquerdo Willian Formiga. Sem jogar desde 3 de maio, ele finalizou o processo de transição para retornar aos gramados, mas não viajou com os demais companheiros.

Outro que não está nos planos de Barroca contra o Sampaio, Caíque Gonçalves cumpre suspensão automática após acumular três cartões amarelos na Série B.

Deste modo, o Vovô viajou com 22 atletas relacionados para a partida, são eles:

Goleiros:

- Bruno Ferreira e André Luiz.

Zagueiros:

- David Ricardo, Tiago Pagnussat, Lacerda e Léo Santos.

Laterais:

- Warley e Macedo.

Meias:

- Richardson, Zé Ricardo, Castilho, Rezende, Maranhão, Jean Carlos e Chay.

Atacantes:

- Pedrinho, Pulga, Vitor Gabriel, Luvannor, Erick, Janderson e Nicolas.

A provável escalação do Ceará deve ser formada por: Bruno Ferreira; Warley, Pagnussat, Lacerda e David Ricardo; Richardson e Maranhão; Erick, Chay e Jean Carlos; Vitor Gabriel. A partida terá transmissão da Rádio O POVO CBN a partir das 15h30min.