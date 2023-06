Em boa fase, Ceará visita Atlético-GO almejando alavancar na tabela da Série B

As equipes possuem a mesma quantidade de pontos na tabela de classificação e se enfrentam nesta terça-feira, 6, às 21h30min, no Estádio Antônio Accioly, pela 11ª rodada da Segundona

Empolgado pelo bom recorte recente de resultados, o Ceará volta a campo nesta terça-feira, 6, para um novo e importante desafio fora de casa, desta vez contra o Atlético-GO, no Estádio Antônio Accioly, às 21h30min, em Goiânia, pela 11ª rodada da Série B do Brasileiro. O confronto coloca frente a frente duas equipes que vivem momentos semelhantes na tabela e aspiram o mesmo objetivo: o G-4 do torneio.

+ Opinião: com Barroca, Ceará passa por mudança de estilo e resultados respaldam o processo



Visitante indigesto na Segundona, o Vovô quer fazer mais uma vítima atuando longe da capital cearense. Dono da segunda melhor campanha fora de casa ao lado do Vitória, o Alvinegro venceu três jogos, empatou uma vez e sofreu apenas uma derrota nesta condição, o que representa aproveitamento de 66.67% — o único com desempenho melhor é o Novorizontino, com 72%.

Além do bom retrospecto como visitante, o momento geral do Ceará na Série B também é positivo. Nos últimos cinco embates, o Vovô do treinador Eduardo Barroca conquistou quatro triunfos. O Atlético-GO, por outro lado, enfrenta um jejum na competição e não vence há quatro partidas, sendo duas derrotas, para Juventude e Criciúma, e dois empates, diante do Avaí e Botafogo-SP.

Apesar da fase dos clubes serem diferentes, a situação na tabela é praticamente idêntica. Ambos times possuem os mesmos 16 pontos e figuram lado a lado na classificação, com o Alvinegro ocupando o oitavo lugar, uma posição a mais que o Dragão, já que possui mais vitórias e, por isso, leva vantagem no critério de desempate.

"O Atlético-GO é uma equipe grande, de Série A e que caiu, mas tem o mesmo objetivo. Tenho certeza que eles também estão empenhados em conseguir chegar mais rápido no G-4 assim como nós e tenho certeza que será um jogo difícil. Eles vem de uma derrota, vai ser um jogo muito duro e eu tenho certeza que vai ser um jogo de construção de detalhes para construir a vitória", ressaltou o zagueiro Léo Santos em entrevista coletiva.

+ Dois ex-jogadores do Ceará investigados por manipulação atuam na Série A, revela deputado



Para a partida, Barroca terá que solucionar alguns problemas para montar o time titular, tendo em vista a longa lista de desfalques. Richardson, Maranhão, Barcelos e Caíque, todos titulares absolutos do treinador, estão fora por suspensão. Luiz Otávio, Michel Macedo e Formiga seguem se recuperando de lesão. A novidade fica por conta do retorno de Pagnussat, ausência nos últimos dois duelos do Vovô.

Desta forma, Barroca terá somente um lateral de ofício, que é Warley. A tendência é de que David Ricardo seja improvisado pelo lado esquerdo, função pela qual o atleta já desempenhou em outras oportunidades. No meio-campo, o comandante terá que escalar uma dupla de volantes mais técnica do que física, sendo Arthur Rezende e Castilho os favoritos.

Atlético-GO x Ceará

Atlético-GO

4-3-3: Ronaldo; Renan Silva, Emerson Santos, Heron e Jefferson; Renato, Bruno Tubarão e Shaylon; Kelvin, Gustavo Coutinho e Luiz Fernando. Técnico: Alberto Valentim.

Ceará

4-2-3-1: Richard; Warley, Pagnussat, Gabriel Lacerda e David Ricardo; Arthur Rezende e Castilho; Jean Carlos, Chay e Erick; Nicolas. Técnico: Eduardo Barroca.

Local: Antônio Accioly, em Goiânia (GO)

Horário: 21h30min

Data: terça-feira, 6

Árbitro: Matheus Delgado (SP)

Assistentes: Anderson José de Moraes (SP) e Daniel Luis Marques (SP)

VAR: Rodrigo Guarizo (SP)

Transmissão: Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, Youtube O POVO, Facebook O POVO, Premiere e SporTV