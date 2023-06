Barroca exalta torcida do Ceará em jogo com recorde de público na Série B: "Faz a diferença"

No dia do aniversário de 109 anos do clube, a torcida alvinegra fez festa na arquibancada e bateu recorde de público na Série B de 2023

Em jogo com recorde de público da Série B e no dia do aniversário do Ceará, o técnico Barroca exaltou a torcida alvinegra. Em coletiva após a vitória contra a Chapecoense, na última sexta-feira, 2, o treinador frisou que o apoio do torcedor será determinante para o time alcançar os objetivos na competição.



“Nos dois últimos jogos, não só hoje. Eu preciso ressaltar novamente que o jogo contra o Novorizontino foi espetacular mesmo a gente jogando mal, não conseguindo a vitória. A atuação da torcida foi demais, viver aquela experiência com mulheres, crianças e pessoas com deficiência apoiado, ajudando, mesmo com a adversidade. Hoje (sexta), na dificuldade a torcida jogou para cima, apoiou”, ressaltou.



No dia do aniversário de 109 anos do clube, a torcida alvinegra não decepcionou. Além da festa feita na arquibancada, o Vovô bateu recorde de público na Série B de 2023. Contra a Chape, com 41.157 pessoas compareceram ao Castelão.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“O torcedor tem que entender que a forma como ele tem nos ajudado faz a diferença para a gente porque eu acredito que não tem outra equipe dentro da competição com a força da torcida que nós temos em casa. A torcida é muito importante para que nosso objetivo seja alcançado. Estou muito feliz de ter conseguido retribuir junto com os jogadores a festa que a torcida fez”, completou o treinador.



Ceará embarca para enfrentar Atlético-GO



Após vitória contra o time catarinense, o Ceará iniciou no domingo, 4, a preparação para o duelo diante do Atlético-GO, que acontece nesta terça-feira, 6, às 21h30min. Após as atividades em Porangabuçu, a equipe embarcou a caminho de Goiânia, onde fará treino de apronto nesta segunda-feira, 5, no CT do Goiás.