Léo Santos projeta duelo acirrado entre Ceará e Atlético-GO por briga pelo G-4

Com os mesmos 16 pontos na tabela da Série B, Ceará e Atlético-GO se enfrentam nesta terça-feira, 4, em uma partida de grande valor para ambos os clubes. Antes de embarcar para o duelo, o zagueiro Léo Santos concedeu entrevista, onde falou sobre o jogo entre as equipes.

Na fala, ele onde acentuou a importância do embate para que o Vovô se aproxime ainda mais das primeiras posições na classificação.

"É um campeonato muito disputado. A gente não tá longe do G-4, mas ainda não chegamos no nosso objetivo de estar entre os quatro. A briga vai ser muito acirrada até o final, mas tenho certeza que estamos empenhados, com a ideia do treinador na cabeça, sabendo o que fazer, e agora é manter a pegada, manter o que fizemos no último jogo, uma constância e buscar as vitórias para chegar no G-4", ressaltou ele.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Falando sobre a briga pelos pontos e pelas posições mais altas da tabela diretamente com o Atlético-GO, próximo adversário, Léo Santos destacou que a objetividade semelhante dos dois times deve tornar o duelo ainda mais difícil.

"O Atlético-GO é uma equipe grande, de Série A e que caiu, mas tem o mesmo objetivo. Tenho certeza que eles também estão empenhados em conseguir chegar mais rápido no G-4 assim como nós e tenho certeza que será um jogo difícil. Eles vem de uma derrota, vai ser um jogo muito duro e eu tenho certeza que vai ser um jogo de construção de detalhes para construir a vitória", falou.

Sobre o assunto CBF altera horário de jogo entre Ceará e CRB, pela Série B

Ceará embarca a caminho de Goiânia para jogo contra o Atlético-GO; veja relacionados

Dois ex-jogadores do Ceará investigados por manipulação atuam na Série A, revela deputado

Desfalques para a partida

Para complementar a dificuldade do embate para o Vovô, o treinador Barroca ainda terá uns desfalques no jogo, inclusive defensivos (veja relacionados). Sabendo que pode atuar ao lado de Gabriel Lacerda por conta das baixas, o defensor elogiou a parceria que possui com o companheiro e complementou ainda que pode estar atuando em qualquer lado do campo.

"A gente treina junto, ele do meu lado e às vezes a gente reveza os lados. Temos um treinamento muito bom, estamos treinando bem e estamos nos dando bem. Não só eu com ele, mas com os outros zagueiros também. (...) Estou acostumado a jogar dos dois lados. Esse ano, até no Campeonato Paulista, eu joguei pela direita e pela esquerda. Me sinto bem dos dois lados", disse.