Dois ex-jogadores do Ceará investigados por manipulação atuam na Série A, revela deputado

O deputado federal Danilo Forte (União Brasil-CE) revelou que os dois ex-jogadores do Ceará que são investigados em sigilo por suposta manipulação em 2022 atuam na Série A de 2023. A informação foi dada em entrevista ao programa As Frias do Sérgio, da Rádio O POVO CBN, neste sábado, 3. O político contou ainda que um desses atletas atua como zagueiro, mas não quis revelar nome por esperar uma confirmação da ligação com o grupo de aliciadores.

"Em relação ao nome dos atletas, ele (promotor do Ministério Público de Goiás) me pediu sigilo, pois ainda não há a confirmação do envolvimento com os manipuladores criminosos. Na hora que tiver a confirmação da ligação desses jogadores com o grupo que está operando negativamente as apostas, eu acho que a gente poderá revelar nomes", falou o parlamentar.

Na entrevista, Danilo Forte explicou que esteve em audiência com um procurador do Ministério Público de Goiás e que duas partidas que envolvem clubes cearenses estão sob investigação. São elas: Ceará x Cuiabá e Fortaleza x Juventude, ambas pelo Brasileirão do ano passado. No jogo do Vovô, segundo o deputado, há a avaliação de uma suposta tentativa de pênalti.

"Há a investigação se houve ou não um pênalti, se ele foi provocado a serviço da manipulação dos jogos ou não. É essa história que tá no processo", disse ainda. O parlamentar relatou que dentro de um prazo de 90 a 120 dias, mais informações da Operação Penalidade Máxima estarão esclarecidas.

Além dos dois atletas que são investigados em sigilo pelo MP-GP, dois jogadores que atuaram pelo Ceará em 2022 tiveram os nomes citados: o lateral-direito Nino Paraíba e o volante Richard Coelho. Nino, inclusive, fez acordo de delação com o órgão e pagará R$ 160 mil. O ex-camisa 2 alvinegro também pediu desculpas a João Paulo Silva, presidente do clube de Porangabuçu.

Convite aos presidentes dos clubes

No programa As Frias do Sérgio, da Rádio O POVO CBN, Danilo Forte contou que fez um convite para que presidentes de Ceará e Fortaleza participem da CPI das Apostas Esportivas. O atual presidente do Vovô, João Paulo Silva, aceitou o convite do parlamentar, enquanto o mandatário do Leão, Marcelo Paz, ainda não respondeu à solicitação. Ex-dirigente do Alvinegro, Robinson de Castro também teve o convite solicitado pelo parlamentar, mas não respondeu.