Opinião: com Barroca, Ceará passa por mudança de estilo e resultados respaldam o processo

Título da Copa do Nordeste e boa sequência recente de vitórias equilibram as normais oscilações da equipe entre os jogos. Na Série B, o Vovô é o segundo time com mais posse de bola e o terceiro que mais troca passes

O jogo propositivo pelo qual Eduardo Barroca idealiza tem sido, aos poucos, aplicado no Ceará. Naturalmente, por fatores que envolvem o futebol brasileiro, como o calendário apertado e o desgaste físico constante, o Vovô tem tido oscilações, mas já apresenta características de um time que almeja o protagonismo nos duelos.

Um dos principais meios em que o Ceará de Barroca busca ter o controle das ações da partida é mantendo a bola para si. Com 10 rodadas disputadas da Série B, o Alvinegro figura com média de 54.86% de posse, a segunda melhor da competição, atrás apenas do Mirassol, que acumula 55.12%. Os dados são do Footstats.

Consequentemente, o Vovô é, também, uma equipe que troca muitos passes, já que Barroca prioriza a construção de jogo desde o campo de defesa com a primeira linha. O desafio, por vezes, é transformar esse controle com a bola em lances objetivos no setor de ataque. Não à toa, essa dificuldade reflete nos números de finalização do Alvinegro: 121 em 10 jogos, média de 12 por partida, a sétima pior do certame.

A melhor “face” do Ceará com Barroca aconteceu na vitória por 3 a 1 sobre o Londrina, onde o Alvinegro fez uma das melhores apresentações do ano — se não a melhor. Nos bastidores do confronto diante da Chapecoense, na última sexta, o treinador utilizou exatamente o embate contra os paranaenses como exemplo a ser repetido.

Resultado x desempenho

O desempenho em campo, ainda que sofra com normais irregularidades, sobretudo entre os tempos das partidas, onde é comum ver o Vovô fazer uma ótima etapa inicial, mas perder o ritmo nos 45 minutos finais, é respaldado pelos ótimos resultados recentes. Nos últimos cinco jogos, são quatro vitórias, sequência que faz o Vovô manter-se próximo do G-4, há quatro pontos.

É uma mudança de rumo que leva tempo, ainda mais pelo fato do Ceará ter se estabelecido nos últimos anos como uma equipe reativa e de transições. Oscilações fazem parte do processo, principalmente quando uma ideia nova precisa ser aplicada com a temporada em curso.