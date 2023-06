Ceará embarca a caminho de Goiânia para jogo contra o Atlético-GO; veja relacionados

Com pouco tempo para descanso, o Ceará iniciou neste domingo, 4, a preparação para o duelo diante do Atlético-GO, que já ocorre nesta terça-feira, 6, às 21h30min. Após as atividades em Porangabuçu, a equipe embarcou a caminho de Goiânia, onde fará treino de apronto na segunda, 5, no CT do Goiás.

Para o duelo, o técnico Eduardo Barroca não poderá contar com os volantes Caíque, Richardson e Willian Maranhão e o lateral-esquerdo Danilo Barcelos, todos suspensos.

Veja a lista de atletas relacionados para o embate:

Goleiros:

Richard



Bruno Ferreira



André Luiz

Zagueiros:

David Ricardo



Jonathan



Léo Santos



Tiago Pagnussat

Gabriel Lacerda

Laterais:

Warley



Meias:

A. Rezende

Chay

Jean Carlos

Pedro Lucas

G. Castilho

Zé Ricardo

Pontas:

Pedrinho



Erick Pulga



Erick



Hygor Cléber



Janderson

Atacantes:

Vitor Gabriel



Luvannor



Nicolas (Com informações de Horácio Neto/O POVO CBN)